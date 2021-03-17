سرقة أعضاء الموتى بين الوهم والحقيقة

جرح قطعي في الأذن، وإصابة في الوجه، كانتا كفيلتان لأن تقوم أسرة أحد الشباب الذي توفي داخل واحدة من مستشفيات بورسعيد، بالبلاغ ضد المستشفى متهمين إياها بمحاولة سرقة أعضاء ابنهما المتوفي، لنقلها إلى آخر حي دون الرجوع إليهما.فهل هناك ما يعرف بسرقة أعضاء الموتى لنقلها إلى الأحياء، أم أن سرقة اعضائهم تتم لأمور أخرى؟الدكتور أحمد عبد العظيم طبيب شرعي، أوضح لـ"الدستور" أن مصطلح نقل الأعضاء من أموات إلى أحياء يعد مصطلحًا يكاد يكون ليس له وجود، وذلك لكون نقل الأعضاء من الجسد الميت إلى الحي أمر في غاية الصعوبة، وقد يصل إلى الحد المستحيل علميًا.وتابع أن هناك الكثير من الشائعات التي يروجها البعض، وذلك عندما يروا إحدى الجثث فى حالة تعفن أو تعرضت لنهش حيوانى بعد الوفاة ليطلقوا على ذلك أنها "سرقة أعضاء بشرية".وأضاف مشيرًا إلى تلك القضايا التي يتم ضبطها تحت مسمى سرقة الأعضاء البشرية والتي تتمثل في قيام تجار الأعضاء البشرية بإيهام بعض المواطنين بالسفر للخارج، وطلب منهم تحاليل، ثم إجراء جراحة لهم بشكل وهمى لسرقة الكلى، موضحًا أنه لابد أن يعي الجميع بخصوص ذلك أن نقل الأعضاء يحتاج إلى توقيت معين، فهناك فترة عمرية يعيشها العضو، حتى ولو كان هذا العضو محفوظًا فى مادة حافظة، فالكلى مثلًا لا تعيش اكثر من ساعتين، والقلب يعيش 3 ساعات فقط.كما لفت الطبيب الشرعي إلى أن عملية زرع عضو من إنسان ميت إلى إنسان حى تحتاج إلى أن تتم فور الوفاة مباشرة، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك توافقًا فى الأنسجة بين الشخصين لكي لا يقوم الجسم المنقول إليه العضو برفض العضو المزروع.أما سرقة أعضاء الموتى فأشارت الدكتورة مها إبراهيم أحد أطباء الطب الشرعي إلى أنها في الغالب تتم داخل القبور من خلال قيام بعض العصابات بنبشها وبيعها إلى طلاب كليات الطب، موضحة أن الدولة تواجه مثل هذه العمليات بقوة.الجدير بالذكر أنه تم بالفعل بعام 2018 القبض على عصابة تتزعمها سيدة "فوزية 30 عامًا مسؤولة عن دفن الموتى بمقابر الصدقة بزينهم تخصصت في نبش القبور، وسرقة جماجم الموتى وبيعها بمقابل مادي كبير مستغلين أن الجثث كانت ترسل إلى مقابر الصدقة من مستشفيات جامعة القاهرة ولا يوجد أصحاب لها أو أقارب يقومون بزيارتها.وتمارس تلك السيدة هذا العمل من خلال دخولها إلى القبر عقب دفن المتوفى، وقيامها بتقطيع جثته إلى أجزاء، ثم بيعها إلى طلاب الطب بمعاونة شقيقها.