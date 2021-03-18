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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف يعلن مشاركته فى ذكرى رفع العلم على طابا

الخميس 18/مارس/2021 - 12:12 ص
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الاحتفال بذكرى رفع العلم على طابا يوم من أيام العزة والفخر للشعب المصري الذي يعتز بالتاريخ المشرف لقواته المسلحة الباسلة وتضحياتها في سبيل هذا الوطن، وبقدرة الدولة المصرية على الحفاظ على كل ذرة رمل من أرضها حربًا وسلمًا.

وأضاف جمعة، أن المؤمن الحقيقي يعتز بكل ذرة من تراب وطنه، إذ لا ينكر حق الوطن إلا خائن أو عميل أو عديم الأصل، على نحو ما صرحت به بعض قيادات الجماعة الإرهابية من تصريحات مسيئة للوطن يعف اللسان عن ذكرها، لأنهم لا يؤمنون بوطن ولا بدولة وطنية.

وأشاد وزير الأوقاف بما تشهده سيناء بصفة خاصة والدولة المصرية بصفة عامة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعلن جمعة مشاركته في ذكرى الاحتفال برفع العلم على طابا، اليوم، وفي صحبته بعض قيادات الدعوة بالوزارة وبمحافظة جنوب سيناء، وبعض ضيوف مؤتمر حوار الأديان والثقافات الذي عقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مطلع الأسبوع الخالي.

كما ستشمل المشاركة فى ذكرى رفع العلم بطابا مشاركة عشر واعظات من واعظات الأوقاف في قافلة دعوية تجوب على مدار أربعة أيام مدن وقرى ووديان جنوب سيناء ومناطقها البدوية؛ للحديث عن أهمية الولاء والانتماء الوطني، والواعظات المشاركات في القافلة، هن:

1. الواعظة رابحة صلاح الدين.

2. الواعظة فاطمة موسى.

3. الواعظة راوية خليل.

4. الواعظة وفاء عبد السلام.

5. الواعظة صفاء إبراهيم.

6. الواعظة كاميليا كامل.

7. الواعظة مرفت عزت محمد.

8. الواعظة دينا محمد جدامي.

9. الواعظة هالة ربيع.

10. الواعظة منال المسلاوي.

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