أنس الديب: أتمنى ابتكار شخصية مثل «حنظلة» لناجي العلي

-ما الذى حفزك نحو الكتابة والرسم؟



ساحة الكاريكاتير تموج بفنانين، كيف استطعت تحقيق بصمتك المميزة؟



داخل ذاكرة كل فنان مجموعة من الأسماء يرى أنها أسهمت في توجهه؛ فمن هم بالنسبة لك؟



- يفتقر تاريخ فن الكاريكاتير في مصر إلى مبدعات فما تفسرك؟



من هم أبرز الرسامين الذين تحرص على متابعة أعمالهم؟



- كاريكاتير ثالث تمنيت لو ترسمه؟



- كيف ترى وضع فن الكاريكاتير في ظل تقلص الصحافة الورقية وتنامي السوشيال ميديا؟



-هل ترى أن الفاعليات المتواترة مثل (متحف الكاريكاتير والملتقى الدولي ومشروع ذاكرة الكاريكاتير" تكفي لتوثيقه؟



لو طلبنا منك رسم كاريكاتير يعبر عن حال فن الكاريكاتير فماذا ترسم؟



أنس الديب أسم مهم في فن الكاريكارتير؛ صاحب أسلوب تلمسه في أعماله سواء على صفحات مجلة الأهرام العربي أو جريدة الأهرام كل يوم جمعة؛ لكل قضية تناولها، تجد فيها تألق الشخصية المصرية وابتهاجها في تعبيره عنها بـ"بورتريه كاريكاتوري"، بينما نشعر ببؤسها وسخريتها من نفسها في مواجهة المشكلات الاجتماعية المزمنة في رسوماته.لا يتوقف "الديب" عند المشكلات والقضايا المحلية بل يتناول قضايا إقليمية ودولية، لديه قدرة اختزالية مدهشة في التعبير عنها بالرسم، فقد وضعه القدر في "بيت فنون"؛ فوالده مولع بالموسيقى، وعمه مبدع في الخط العربي، وفي حواره لـ"الدستور" يعتراف بفشل محاولاته في الكتابة كأداة تعبيرعن أفكاره، فكان الرسم صوته ونقشه وسده العالي.. وإلى نص الحوار:لست بكاتب وكل محاولاتي القليلة باءت بالفشل، لكن الشيء الوحيد الذي أخذ مني كل حياتي وأحاسيسي ومشاعري هو الرسم، في الطفولة أوجدني القدر في أسرة بها كثير من المهتمين بالفنون، فأبي كان مولعا بالموسيقى وأدوار وأغاني عبد الوهاب وأم كلثوم، وعمي كان يحب الأشعار وكان مبدعا ومبتكرا في الخطوط العربية، فبدأ اهتمامي بالرسم ومراسلة مجلات الأطفال، كنت أذهب أسبوعيا إلى محطة القطار في قريتنا (البتانون) لأتلقف الأعداد الأولى من مجلة سمير لأتصفحها، أبحث عن رسومي المنشورة، وكانت المجلة قد نشرت لي رسوما في الإبتدائية، وزاد الحلم.لا أدعي أنني ذو بصمة مميزة لكني مازلت أبحث عن بصمة، بالأحرى سيستمر بحثي عن بصمة دائمة التغير والتطوير مدى حياتي، لتغير وتنوع مفردات الحياة، كذلك تغير وسائل توصيل الفن للمتلقي، وأرى أن الكاريكاتير يجب أن يُرسم لا يُقرأ، بمعنى أن تكون الفكرة مرسومة، ومن هذا المنطلق بذلت مجهودا كبيرا كي أصل برسومي لأكبر شريحة، فوجدت نفسي أقف بجانب ناجي العلي ومحمود كحيل وصلاح الليثي،وهذه هي الميزة الوحيدة لرسوماتي.أولا أبي وعمي، وكما ذكرت ناجي العلي ومحمود كحيل وصلاح الليثي، والراحل الكبير مصطفى حسين الذي كنت أزوره في مكتبه أسبوعيا لأعرض عليه رسومي التي ساهمت في إثراء صفحة (حاول تبتسم)، لأنني كنت من المؤسسين لها وكان الراحل ينشر لي دائما، وهناك حكاية غريبة لي في حياتي هي عن طريق الفنان الراحل الكبير محمود كحيل، راسلته وبعثت له مجموعة من رسومي عن القضية الفلسطينية؛ مجرد محاولة لأثبت لنفسي أن أعمالي تستحق النشر، وإذا به ينشر أعمالي على ربع صفحة من جريدة الشرق الأوسط، مصحوبة بعنوان: محمود كحيل يقدم الموهبة الاكتشاف، وابتكر من لحظتها جائزة لأحسن رسالة بريد بجائزة مالية قيمتها ٥٠٠ جنيه إسترليني، ورشحني بعدها للعمل بمؤسسة الشرق الأوسط بجده، هذا الرجل هو الذي ساعدني في البداية.توجد رسامات رائعات على الساحة على رأسهن دعاء العدل، لكن لي وجهة نظر في هذا الأمر؛ الأنثى الشرقية بطبيعتها تحب المجاملة، ولا تحب أن ينتقدها أحد أو يشوه من منظرها أو يغير من ملامحها، وبالتالي عندما ترسم تبرع في الأعمال الزخرفية والورود واللوحات التشكيلية وبالذات المجردة منها، ونادرًا ما تجد امرأة تتجرأ بالرسم وتنتقد سلطة وتدخل معارك، تلك طبيعة بشرية وليست تقصيرًا من المرأة، بالإضافة لعدم وثوق المسئولين في تولي امرأة مهمة كهذه.أحب أعمال دعاء العدل وعمرو سليم، أيضا الشباب الذين يزينوا الصحافة المصرية بأعمالهم أمثال خضر حسن وعبده أبو بكر وعمر صديق وغيرهم من الشباب الذين يملكون روحا جديدة بموهبة ممزوجة بروح العصر وامتلاك مفردات التكنولوجيا.كنت أتمنى أن تتاح الفرصة والفترة الزمنية المناسبة لابتكار شخصية مثل (حنظلة) للفنان الكبير ناجي العلي.حزين لوضع الكاريكاتير المصري، فكلما تختفي مساحته في جريدة، يزداد حزني لأننا سنفقد وسيلة توصيل للرسامين، وهنا ربما تزداد مساحات الكاريكاتير على السوشيال ميديا، ولكنها كثيرة التنوع ومتفاوتة في توجهاتها ومستواها الفني، وأبعث برسالة للمسئولين عن ملف الصحافة بإنقاذ هذا الفن وتدعيمه من خلال الجهات الرسمية.هذه الفاعليات مؤثرة وبالذات مشروع ذاكرة الكاريكاتير الذي أشكر مؤسسه عبد الله الصاوي على المجهود الخرافي الذي يبذله، ولكن النشر في الجرائد والمجلات هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي نمر بها، وبعدها إقامة المهرجانات الدولية واشتراك الدولة في تمويلها، واستغلالها للاستفادة منها دوليا في مجال السياحة وتحسين صورة مصر بالخارج.أرسم يد تحمل فرشاة رسم وورقة بيضاء وبجانبهم زجاجات ألوان فارغة تماما.