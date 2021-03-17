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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

احتفال المرأة المصرية.. انتصار السيسي: «بحمد ربنا إن اليوم ده جه عشان نكرم والدة الرئيس»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:48 م
جريدة الدستور
هبة عبدالرازق
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عبرت  السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن فرحتها بشكل خاص، في احتفالية المرأة المصرية.

وكشفت خلال كلمة ألقتها خلال احتفالية بيوم المرأة المصرية، أن سبب فرحتها هو تكريم والدة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي كانت سبب في وجود الرئيس في هذه الدنيا.

وأضافت: "أنا بحمد ربنا إن اليوم ده جه عشان أحس إن الوالدة التي أنجبت البطل الذي حمى البلد كلها، ونفذ كل هذه الإنجازات اللي الناس كلها بتتكلم عنها هنكرمها".



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