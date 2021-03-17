من مترجمة إيطالية إلى صانعة حلويات.. رحلة آلاء مع فن الطبخ

تعشق الفتاة العشرينية منذ طفولتها عمل الحلويات، تعلمت صنعها من خلال مشاهدة الفيديوهات على يوتيوب، ما دفعها لترك عملها كمترجمة للغة الإيطالية في إحدى الشركات الكبرى، لتطوير موهبتها وتنميتها، وتجد فراغًا لصنع الحلوى وتجسيد الشخصيات الكرتونية على التورت.آلاء محمد، ذات الـ26 عامًا، تخرجت فى كلية الألسن قسم إيطالي جامعة عين شمس، تقول: "كنت بتعلم عمل الحلويات من اليوتيوب ومن والدتي، وكنت بعمل التورت في المناسبات لأسرتي، وجوزي شجعني أنمي موهبتي ووقف جمبي في قراري بترك العمل لتطوير موهبتي وأفتح مشروع حلويات أونلاين".تروي آلاء، أن حلوياتها نالت إعجاب من حولها، متمنية أن تصبح صانعة حلويات مشهورة ولديها سلسلة متكاملة من محال الحلويات.