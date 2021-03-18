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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم سوهاج» بعد واقعة ضرب مدير مدرسة: «لا أحد فوق القانون»

الخميس 18/مارس/2021 - 04:39 ص
زيارة مدير المديرية
زيارة مدير المديرية التفقدية
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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أكد الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، أن العمل في المؤسسات التعليمية تحكمه القوانين واللوائح، وهي التي تنظم العلاقة بين جميع العاملين، لتحقيق الانضباط، ولضمان حسن سير العمل، وأن أي محاولة للخروج عن مقتضيات العمل وقوانينه ستقابل بكل حسم.

جاء ذلك خلال زيارة مدير المديرية التفقدية لمدرسة السكة الحديد الابتدائية بإدارة المراغة، والتي رافقه خلالها كمال محمد عثمان، مدير إدارة المراغة التعليمية؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية وحسن سير العمل بالمدرسة.

وشدد "أبوزيد"، خلال لقائه مع معلمي المدرسة والعاملين بها، على العمل بروح الفريق والالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، ومدونة السلوك الوظيفي ومبادئها الأساسية؛ لضمان أداء العاملين بالمدرسة لعملهم على الوجه الأكمل، وبجانب ذلك تطبيق الالتزام الأخلاقي في التعامل فيما بينهم، وهو الالتزام القائم على الأصول والأعراف التي توارثناها في مجتمعنا العريق.

وأضاف "أبوزيد" أن المديرية والإدارات التعليمية تتابع ما يجري بجميع مدارس المحافظة بدقة، وأن أي واقعة تحدث في أي مؤسسة تعليمية يتم رصد جميع ملابساتها، ليتم اتخاذ القرارات المناسبة ضد من يثبت تقصيره أو خرقه للقانون، وكذلك اتخاذ القرارات المناسبة لدعم ومساندة من يجتهد في عمله ويلتزم بالقوانين واللوائح.

كما شدد "أبوزيد" على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب وإجراء عمليات التعقيم والتطهير المستمرة للمدرسة، كما اطمأن خلال الزيارة على إجراءات تسليم الكتب الدراسية للطلاب.

يذكر أن النيابة العامة بمركز المراغة، بإشراف المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، قررت الأربعاء، حبس وكيلة مدرسة السكة الحديد الابتدائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامها بالتعدي على مدير المدرسة بمساعدة أقاربها، ما أحدث إصابته بكسور وجروح متفرقة بالجسد.
زيارة مدير المديرية التفقدية
زيارة مدير المديرية التفقدية
زيارة مدير المديرية التفقدية
زيارة مدير المديرية التفقدية
زيارة مدير المديرية التفقدية
زيارة مدير المديرية التفقدية

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