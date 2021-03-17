«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة بالعاشر من رمضان

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات تشكيل المعادن بالعاشر من رمضان، براتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مهندس جودة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس هندسة، وأمين مخازن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس تجارة.كما تطلب الشركة، فني لحام co2، وعامل تعبئة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط.ويشترط في المتقدم للوظائف السابقة، أن يكون لديه خبرة تتراوح من 3 سنوات، إلى 5 سنوات.وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوفير وسيلة انتقال.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 015364968، والتواصل مع المدير المسئول أحمد عبد الله، أو التوجه لمقر الشركة في العاشر من رمضان، المنطقة الصناعية الثالثة.