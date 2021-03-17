شلبى: تطوير الطريق يخدم مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن الحكومة تبذل جهود كبيرة لتطوير مشروع القاهرة التاريخية والمناطق العشوائية لاستعادة بريق القاهرة القديمة من خلال سلسلة من المشروعات الكبرى مين بينها مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة.وأشارت "شلبي"، في تصريحات صحفية، أنها خلال زيارتها المتكررة إلى نقاط مشروع العائلة مقدسة لمتابعة تنفيذ الخدمات السياحية بالنقاط المتعددة، لمست أن ما تقوم به الدولة من أعمال إنشائية بالطرق والكبارى الجديدة سيسهل عامل الوقت والمجهود للوصول إلى المناطق المقدسة سواء للزائرين من الخارج أو المواطنيين، بالإضافة إلى تقديم وجهة مميزة تناسب اسم مصر وتاريخها العريق.وأوضحت أن السياحة المصرية تسير بخطى ثابتة لتحقيق معدلات أعلى، كما أنها تحقق نجاحا ملحوظا في احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.