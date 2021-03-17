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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المشدد 5 سنوات على مالك عقار جرجا فى سوهاج

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:53 م
المشدد
المشدد
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد خمس سنوات، على "سالمان م" مالك عقار جرجا ومصادرة المضبوطات المزورة، وموظف بالوحدة المحلية لما أسند إليهما من اتهام في قضية تزوير رقم ٥٢٧٩ لسنة ٢٠١٩ جنايات جرجا، والتي أثارت الجدل عبر السوشيال ميديا بين المواطنين في محافظة سوهاج، وانتهت بهدم البرج المخالف.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال فزاع وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم ومحمد داود وعضو النيابة العامة محمد علي أبوبكر وأمانة سر رمضان حسن وعبدالرحمن علي.

وتعود الواقعة إلى عام ٢٠١٩ بعد أن أثار البرج الجدل لمتابعة تنفيذ قرار هدمه، وبعد أن وجهت النيابة العامة، وأثبتت التحريات أن المتهم ارتكب تزويرا في محرر رسمي ونسبه إدارة املاك الدولة بالمحافظة، ادعي أن العقار يقع داخل الحيز العمراني والكتلة السكانية.

كما أثبتت التحريات اشتراك متهم ثانٍ موظف بالوحدة المحلية مع الأول بطريقة الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة مع إمداده بالبيانات الخاصة بالعقار المملوك، وتقديم الأوراق لهيئة الطرق والكباري مع العلم بالتزوير.

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