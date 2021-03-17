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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

البدء في تجهيزات معرض زايد للكتاب (صور)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:36 م
تجهيزات معرض زايد
تجهيزات معرض زايد للكتاب
ايهاب مصطفى
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بدأت اليوم الأربعاء، التجهيزات لإقامة معرض كتاب زايد للكتاب في دورته السابعة، والتي تنطلق من أول أبريل وحتي الثاني عشر من الشهر نفسه.

وكان الناشر محمود عبد النبي مدير المعرض قد نشر صورا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتجهيزات المعرض.

الدستور تواصلت مع محمود عبد النبي والذي قال إن المعرض هذا العام يضم أكثر من 100 دار نشر، وسيكون هناك كمامات وكحول بالمجان لمواجهة أزمة كورونا.

وأوضح أن المعرض سيقام هذا العام بمدخل مدينة الشيخ زايد بجوار هيئة المجتمعات العمرانية وتبلغ مساحته 5000 متر، بخلاف العام الماضي التي أقيم فيها المعرض بجوار كلية الهندسة.

يشار إلى أن المعرض يأتي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واتحاد الناشرين المصريين، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محتفظ الجيزة، وينظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية برئاسة المهندس عادل لطفي.
البدء في تجهيزات معرض زايد للكتاب (صور)
البدء في تجهيزات معرض زايد للكتاب (صور)
البدء في تجهيزات معرض زايد للكتاب (صور)
البدء في تجهيزات معرض زايد للكتاب (صور)
البدء في تجهيزات معرض زايد للكتاب (صور)
البدء في تجهيزات معرض زايد للكتاب (صور)

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