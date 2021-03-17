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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التخطيط»: 170 مليون جنيه لمد خدمة الصرف الصحى بقرى قنا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:33 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع لمد خدمة الصرف الصحى لقرية المراشدة بمحافظة قنا بتكلفة 170 مليون جنيه، لافتة إلى أن المشروع استغرق تنفيذ 9 سنوات من يناير 2011 حتى 30 يونيو 2020.

وأوضحت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن المشروع يستهدف التوسع فى مد خدمات الصرف الصحى بالقرى المحرومة بطاقة 9 آلاف م3 يوم، حيث بلغ حجم المخصصات المالية التى رصدت للمشروع خلال عام 2019-2020 نحو 110 مليون جنيه انفق منها 32.9 مليون جنيه بمعدل إنفاق مالى سنوى 29%.

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