«التخطيط»: 170 مليون جنيه لمد خدمة الصرف الصحى بقرى قنا

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع لمد خدمة الصرف الصحى لقرية المراشدة بمحافظة قنا بتكلفة 170 مليون جنيه، لافتة إلى أن المشروع استغرق تنفيذ 9 سنوات من يناير 2011 حتى 30 يونيو 2020.وأوضحت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن المشروع يستهدف التوسع فى مد خدمات الصرف الصحى بالقرى المحرومة بطاقة 9 آلاف م3 يوم، حيث بلغ حجم المخصصات المالية التى رصدت للمشروع خلال عام 2019-2020 نحو 110 مليون جنيه انفق منها 32.9 مليون جنيه بمعدل إنفاق مالى سنوى 29%.