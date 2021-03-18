أحدث تصميمات الحقائب لموسم فصلى الربيع والصيف لعام 2021



قدمت العديد من دور الأزياء والعلامات التجارية العالمية مجموعة حقائب لموسم فصلي ربيع وصيف عام 2021، بتصميمات وأشكال مختلفة وألوان جديدة تتماشى مع طبيعة تلك الفصول المرحة.



- حقائب الظهر

- حقائب الظهر

أصبحت حقائب الظهر موضة تزين إطلالات الكثير من النساء بتصميمات مختلفة وألوان متنوعة ومنعشة.



حقائب الحزام

- حقائب الحزام

تم تقديم العديد من الحقائب المزينة بحزام من السلاسل المعدنية باللون الذهبي أو اللون الفضي أو الحزام الممزوج بين الجلد والسلاسل المعدنية.

الحقائب الصغيرة

- الحقائب الصغيرة

الحقائب الصغيرة إحدى أبرز الصيحات التي قدمتها دور عرض كثيرة بأساليب وتصميمات مختلفة وأتى بعضها مع حزام خصر أو سوار.



حقائب الدلو

- حقائب الدلو

تصميم عملي وعصري يمكن تزيين به الإطلالات الكاجوال والرسمية بسبب تنوع خاماته وألوانه.



حقائب الكف