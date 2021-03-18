أحدث تصميمات الحقائب لموسم فصلى الربيع والصيف لعام 2021
الخميس 18/مارس/2021 - 03:25 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت العديد من دور الأزياء والعلامات التجارية العالمية مجموعة حقائب لموسم فصلي ربيع وصيف عام 2021، بتصميمات وأشكال مختلفة وألوان جديدة تتماشى مع طبيعة تلك الفصول المرحة.
- حقائب الظهر
- حقائب الظهر
أصبحت حقائب الظهر موضة تزين إطلالات الكثير من النساء بتصميمات مختلفة وألوان متنوعة ومنعشة.
أصبحت حقائب الظهر موضة تزين إطلالات الكثير من النساء بتصميمات مختلفة وألوان متنوعة ومنعشة.
حقائب الحزام
- حقائب الحزام
تم تقديم العديد من الحقائب المزينة بحزام من السلاسل المعدنية باللون الذهبي أو اللون الفضي أو الحزام الممزوج بين الجلد والسلاسل المعدنية.
تم تقديم العديد من الحقائب المزينة بحزام من السلاسل المعدنية باللون الذهبي أو اللون الفضي أو الحزام الممزوج بين الجلد والسلاسل المعدنية.
الحقائب الصغيرة
- الحقائب الصغيرة
الحقائب الصغيرة إحدى أبرز الصيحات التي قدمتها دور عرض كثيرة بأساليب وتصميمات مختلفة وأتى بعضها مع حزام خصر أو سوار.
الحقائب الصغيرة إحدى أبرز الصيحات التي قدمتها دور عرض كثيرة بأساليب وتصميمات مختلفة وأتى بعضها مع حزام خصر أو سوار.
حقائب الدلو
- حقائب الدلو
تصميم عملي وعصري يمكن تزيين به الإطلالات الكاجوال والرسمية بسبب تنوع خاماته وألوانه.
تصميم عملي وعصري يمكن تزيين به الإطلالات الكاجوال والرسمية بسبب تنوع خاماته وألوانه.
حقائب الكف
- حقائب الكف
تصميم هذه الحقيبة مرفق بقبضة قصيرة، تسهل حملها بواسطة الكف، فضلًا عن حجمها العملي الذي يجعل وزنها خفيف ومصنوعة من خامات متعددة منها الجلد والشامواه والقش.
تصميم هذه الحقيبة مرفق بقبضة قصيرة، تسهل حملها بواسطة الكف، فضلًا عن حجمها العملي الذي يجعل وزنها خفيف ومصنوعة من خامات متعددة منها الجلد والشامواه والقش.