الهجرة تستعرض جداول امتحانات أبناء المصريين فى الخارج

استعرضت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج جداول امتحانات الصفوف الدراسية (من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي) وفقًا لنظام دراسة الطالب (عربي أو لغات أو دمج)، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 3 أبريل 2021، في إطار الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 20212020.وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية أنه سيتم إتاحة الإمتحانات على موقع أبنائنا في الخارج https:sabroad.emis.gov.eg في المواعيد المحددة في الجدول لكل مادة، مشيرة إلى أن الطالب سيقوم بطباعتها والإجابة عليها في المنزل حيث أنها بنظام الكتاب المفتوح open book وتدوين (الاسم رباعي- رقم الجلوس- السفارة- الدولة - الصف الدراسي) على كل ورقة إجابة لكل مادة، ويتم تسليمها للسفارة أو المكتب الثقافي طبقًا للمواعيد التي تحددها السفارة.وأكدت أن الطالب المتخلف عن تقديم الامتحانات في المواعيد المقررة سيكون له دور ثاني.