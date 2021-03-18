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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 18-3-2021

الخميس 18/مارس/2021 - 05:59 ص
اليورو
اليورو
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن سعر اليورو فى مصر، اليوم الخميس 18-3-2021، حي نستعرض لكم آخر تطورات أسعار اليورو الأوروبي بحسب سعر الصرف، داخل البنوك الحكومية وغيرها، ونقدم لكم تقريرًا يوميًا عن آخر التحديثات لأسعار اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري.

ونستعرض خلال التقرير التالي كافة أسعار اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري، ووفقًا لآخر التحديثات داخل البنوك المصرية، والتي منها "البنك الأهلى المصري، والبنك التجارى الدولي، والبنك المركزي المصري، وبنك مصر".

سعر اليورو اليوم الخميس 18-3-2021


نقدم لكم تقريرًا يوميًا عن حالة أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصرى، حيث تمثل أسعار اليورو الأوروبي على مؤشر البحث جوجل اهتمامًا للقارئ المصرى والعربي، ولديكم كافة التفاصيل والمعلومات عن حالة سعر اليورو الأوروبي في السوق المصرفى المصرى، كما هو بالتالي:

سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري اليوم

بلغ اليورو الأوروبي، اليوم الخميس في مصر 18-3-2021، داخل البنك الأهلى المصرى (الحكومي)، عند الشراء 18.5913 جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع 18.7558 جنيه مصرى.

سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر اليوم

وصل سعر اليورو الأوروبي داخل بنك مصر "الحكومي"، اليوم الخميس في مصر 18-3-2021، عند الشراء 18.5913 جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع 18.7558 جنيه مصرى.

سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib اليوم

يتباين سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولى cib، يوميًا، عن البنوك المصرية الحكومية، وسجل، اليوم الخميس في مصر 18-3-2021، عند الشراء والبيع، ليبلغ عند الشراء 18.615 جنيه مصرى، وليسجل سعره عند البيع 18.7796 جنيه مصرى.

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سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري اليوم

وصل سعر اليورو، اليوم الخميس في مصر 18-3-2021، في البنك المركزى المصرى، عند الشراء 18.6060 جنيه مصرى، فيما سجل سعره عند البيع 18.7639 جنيه مصرى.

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