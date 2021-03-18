سعر اليورو اليوم الخميس 18-3-2021
الخميس 18/مارس/2021 - 05:59 ص
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن سعر اليورو فى مصر، اليوم الخميس 18-3-2021، حي نستعرض لكم آخر تطورات أسعار اليورو الأوروبي بحسب سعر الصرف، داخل البنوك الحكومية وغيرها، ونقدم لكم تقريرًا يوميًا عن آخر التحديثات لأسعار اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري.
ونستعرض خلال التقرير التالي كافة أسعار اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري، ووفقًا لآخر التحديثات داخل البنوك المصرية، والتي منها "البنك الأهلى المصري، والبنك التجارى الدولي، والبنك المركزي المصري، وبنك مصر".
ونستعرض خلال التقرير التالي كافة أسعار اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري، ووفقًا لآخر التحديثات داخل البنوك المصرية، والتي منها "البنك الأهلى المصري، والبنك التجارى الدولي، والبنك المركزي المصري، وبنك مصر".
سعر اليورو اليوم الخميس 18-3-2021
نقدم لكم تقريرًا يوميًا عن حالة أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصرى، حيث تمثل أسعار اليورو الأوروبي على مؤشر البحث جوجل اهتمامًا للقارئ المصرى والعربي، ولديكم كافة التفاصيل والمعلومات عن حالة سعر اليورو الأوروبي في السوق المصرفى المصرى، كما هو بالتالي:
سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري اليومبلغ اليورو الأوروبي، اليوم الخميس في مصر 18-3-2021، داخل البنك الأهلى المصرى (الحكومي)، عند الشراء 18.5913 جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع 18.7558 جنيه مصرى.
سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر اليوموصل سعر اليورو الأوروبي داخل بنك مصر "الحكومي"، اليوم الخميس في مصر 18-3-2021، عند الشراء 18.5913 جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع 18.7558 جنيه مصرى.
سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib اليوميتباين سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولى cib، يوميًا، عن البنوك المصرية الحكومية، وسجل، اليوم الخميس في مصر 18-3-2021، عند الشراء والبيع، ليبلغ عند الشراء 18.615 جنيه مصرى، وليسجل سعره عند البيع 18.7796 جنيه مصرى.
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