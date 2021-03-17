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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: مليار دولار واردات مصر من مواد البناء خلال عام

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:12 م
واردات مصر
واردات مصر
أميرة ممدوح
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اقتربت واردات مصر من مواد البناء أكثر من مليار دولار خلال عام لتسجل ارتفاعًا بلغت نسبته 15%، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن واردات مصر من خامات الحديد ارتفعت إلى حدود 893.3 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 837.2 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 56 مليون دولار خلال عام.

وأضاف الإحصاء، أن واردات رخام وجرانيت 43.3 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 52.1 مليون دولار خلال العام السابق عليه، فيما بلغت واردات واردات المونيوم 317 ألف دولار مقابل 1.7 مليون دولار، وكبريت خام 49.2 مليون دولار مقابل 87.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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