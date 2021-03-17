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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة» تناقش تنفيذ البرنامج الجديد لدعم الطيران المباشر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:05 م
غادة شلبي نائب وزير
غادة شلبي نائب وزير السياحة
رامى حسين
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كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة السياحة، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، لبحث البرنامج الجديد لتحفيز الطيران العارض - المباشر- لدعم الحركة السياحية بالمقاصد السياحية المختلفة، وخاصة أن البرنامج الجديد المعمول به حاليا سينتهى خلال شهر أبريل المقبل.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن هناك عدة لقاءات أجريت مؤخرا مع منظمي الرحلات بالخارج لبحث متطلباتهم وسبل التحفيز لزيادة الحركة السياحية من الخارج إلى مصر وتم تقديم عدة مقترحات إلى اللجنة لخروج البرنامج الجديد لتحفيز الطيران العارض بالشكل الذى المرجوة منه وهدفه الأساسي بزيادة الحركة السياحية وخاصة خلال الفترة المقبلة في ظل المنافسة الشديدة بين الدول السياحية لاستقطاب السائحين.

يشار إلى البرنامج المعمول به حاليا يتم تقديم الحافز أو الدعم على حسب معدل الرحلات والمقصد السياحي ونسبة امتلاء الطائرات.

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