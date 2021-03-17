السكة الحديد: تعديل تركيب العربات فى بعض القطارات لمستوى خدمة أفضل

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن دراسة كافة القطارات والتشغيل اليومي لها على الوجهين البحري والقبلي لإصدار تعديلات بخصوص تركيب عربات جديدة روسية على القطارات التي تتطلب ذلك لتوفير مستوى مميز من الخدمة لجمهور الركاب.وأوضحت هيئة السكة الحديد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن تعديل تركيب العربات يأتي ضمن حرص الهيئة على توفير مستوى مميز من الخدمة لجمهور الركاب وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم.وأشارت الهيئة إلى أنه تم تغيير تركيب العربات على خط أبوقير بالإسكندرية وأبدى الركاب سعادتهم بالتشغيل الجديد وسيتم تعديل العربات في عدد من القطارات خلال الفترة المقبلة.