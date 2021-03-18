أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 18-3-2021 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الخميس في مصر

سعر اليورو الأوروبي اليوم الخميس في مصر

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس في مصر

سعر الريال السعودي اليوم الخميس في مصر





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سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في مصر









تأتى العملات الأجنبية ضمن المواضيع المهمة لدى المواطنين يوميًا، وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال عن أسعار العملات الأجنبية في مصر، وذلك بعد أن شهد الاقتصاد أصعب فترة على الإطلاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.ويعرض "الدستور"، في تقريرة اليومي، كافة التفاصيل والمعلومات والأسعار التي يبحث عنها المواطن وتشمل كالتالي: أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 18-3-2021 في البنوك المصرية.وتداولت أسعار العملة الخضراء أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، حيث بلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 15.75 جنيه للبيع، أما فيما يخص الشراء فبلغ نحو ما يقرب 15.64 جنيه.بلغ سعر اليورو الأوروبي، اليوم الخميس، أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.81 جنيه للبيع، أما فيما يخص الشراء فبلغ نحو ما يقرب 18.58 جنيه.وشهد سعر الجنيه الإسترليني، اليوم الخميس، أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 21.88 جنيه للبيع، أما فيما يخص الشراء فبلغ نحو ما يقرب 21.59 جنيه.سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.19 جنيه للبيع، أما فيما يخص الشراء فبلغ نحو ما يقرب 4.14 جنيه.وتداول سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 52.13 جنيه للبيع، أما فيما يخص الشراء فبلغ نحو ما يقرب 48.91 جنيه.