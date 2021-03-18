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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 18-3-2021

الخميس 18/مارس/2021 - 07:50 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
هبه محمد
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تأتى العملات الأجنبية ضمن المواضيع المهمة لدى المواطنين يوميًا، وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال عن أسعار العملات الأجنبية في مصر، وذلك بعد أن شهد الاقتصاد أصعب فترة على الإطلاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويعرض "الدستور"، في تقريرة اليومي، كافة التفاصيل والمعلومات والأسعار التي يبحث عنها المواطن وتشمل كالتالي: أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 18-3-2021 في البنوك المصرية.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 18-3-2021 فى البنوك المصرية


  • سعر الدولار اليوم الخميس في مصر

وتداولت أسعار العملة الخضراء أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، حيث بلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 15.75 جنيه للبيع، أما فيما يخص الشراء فبلغ نحو ما يقرب 15.64 جنيه.

  • سعر اليورو الأوروبي اليوم الخميس في مصر

بلغ سعر اليورو الأوروبي، اليوم الخميس، أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.81 جنيه للبيع، أما فيما يخص الشراء فبلغ نحو ما يقرب 18.58 جنيه.

  • سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس في مصر

وشهد سعر الجنيه الإسترليني، اليوم الخميس، أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 21.88 جنيه للبيع، أما فيما يخص الشراء فبلغ نحو ما يقرب 21.59 جنيه.

  • سعر الريال السعودي اليوم الخميس في مصر

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سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.19 جنيه للبيع، أما فيما يخص الشراء فبلغ نحو ما يقرب 4.14 جنيه.

  • سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في مصر

وتداول سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 52.13 جنيه للبيع، أما فيما يخص الشراء فبلغ نحو ما يقرب 48.91 جنيه.


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