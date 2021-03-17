وفاة 6 حالات كورونا فى قها وكفر شكر

سجلت محافظة القليوبية وفق بيانات مديرية الصحة بالقليوبية، وفاة 6 حالات بمضاعفات فيروس كورونا "كوفيد-19"، اليوم الأربعاء بمستشفيات المحافظة من بينهم سيدة.وبحسب البيانات فإن مستشفى قها للعزل الصحي سجل اليوم 4 حالات وفاة، بينما سجلت مستشفى كفر شكر المركزي حالتي وفاة.والمتوفين بمستشفى قها هم: "وائل ا ع" 52 سنة من بلبيس شرقية، و"محمد ع م" 54 سنة من قرية كفر الشموت مركز بنها، و"وطني م ع" 66 سنة من مدينة شبرا الخيمة، و"سمية ا" 27 سنة من مدينة السويس.والمتوفين بمستشفى كفر شكر المركزي هما: "خيري م ع" 62 سنة من مدينة كفر شكر، و"محمود أ" 70 سنة من مدينة كفر شكر.كانت محافظة القليوبية، قد سجلت اليوم الأربعاء 52 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.وسجلت مدينة ومركز بنها أعلى معدل للإصابة، بعد أن سجلت اليوم 24 حالة إصابة جاء بعدها في الترتيب مركز طوخ والذي سجل 9 حالات إصابة، فيما سجلت مدن غرب شبرا الخيمة وقها وكفر شكر صفر إصابة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 13741 حالةفيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 1073 حالة إصابة، والعبور 196حالة، والقناطر الخيرية 867 حالة، وبنها 4237 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1368 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1405 حالة، وشبين القناطر 943 حالة، وطوخ 1792 حالة، قليوب 972 ومدينة قها 84 وكفر شكر 786 حالات إصابة".من ناحية أخرى، قالت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، المخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، في تصريحات صحفية إن المستشفى استقبل اليوم الأربعاء 27 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه تم صرف علاج كورونا لـ 6 حالات منهم وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي.وأضافت أن المستشفى محجوز به حاليا 31 حالة منهم 16 حالة بالعناية المركزة و15 آخرين بالقسم الداخلي.وأوضحت أن جميع المرضى المحجوزين بالمستشفى حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج، وأن المستشفى لا تعاني من أي نقص سواء في الأدوية أو المستلزمات.