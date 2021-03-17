رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وفاة 6 حالات كورونا فى قها وكفر شكر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:03 م
وفاة يكورونا
وفاة يكورونا
كتب صلاح حسنى
طباعة
سجلت محافظة القليوبية وفق بيانات مديرية الصحة بالقليوبية، وفاة 6 حالات بمضاعفات فيروس كورونا "كوفيد-19"، اليوم الأربعاء بمستشفيات المحافظة من بينهم سيدة.

وبحسب البيانات فإن مستشفى قها للعزل الصحي سجل اليوم 4 حالات وفاة، بينما سجلت مستشفى كفر شكر المركزي حالتي وفاة.

والمتوفين بمستشفى قها هم: "وائل ا ع" 52 سنة من بلبيس شرقية، و"محمد ع م" 54 سنة من قرية كفر الشموت مركز بنها، و"وطني م ع" 66 سنة من مدينة شبرا الخيمة، و"سمية ا" 27 سنة من مدينة السويس.

والمتوفين بمستشفى كفر شكر المركزي هما: "خيري م ع" 62 سنة من مدينة كفر شكر، و"محمود أ" 70 سنة من مدينة كفر شكر.

كانت محافظة القليوبية، قد سجلت اليوم الأربعاء 52 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وسجلت مدينة ومركز بنها أعلى معدل للإصابة، بعد أن سجلت اليوم 24 حالة إصابة جاء بعدها في الترتيب مركز طوخ والذي سجل 9 حالات إصابة، فيما سجلت مدن غرب شبرا الخيمة وقها وكفر شكر صفر إصابة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 13741 حالة

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 1073 حالة إصابة، والعبور 196حالة، والقناطر الخيرية 867 حالة، وبنها 4237 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1368 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1405 حالة، وشبين القناطر 943 حالة، وطوخ 1792 حالة، قليوب 972 ومدينة قها 84 وكفر شكر 786 حالات إصابة".

من ناحية أخرى، قالت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، المخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، في تصريحات صحفية إن المستشفى استقبل اليوم الأربعاء 27 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه تم صرف علاج كورونا لـ 6 حالات منهم وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي.

وأضافت أن المستشفى محجوز به حاليا 31 حالة منهم 16 حالة بالعناية المركزة و15 آخرين بالقسم الداخلي.

وأوضحت أن جميع المرضى المحجوزين بالمستشفى حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج، وأن المستشفى لا تعاني من أي نقص سواء في الأدوية أو المستلزمات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعرت بتأنيب الضمير.. فتاة تعترف بقتل شقيقتها بعد 11 سنة

«البدري في ورطة».. 3 إصابات وسرقة تُهدد هجوم المنتخب أمام كينيا

بوابة الثانوية العامة| رابط نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2021

هل تتعرض مصر لموجة ثالثة من كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب


الصور

image description

السيطرة على حريق محور ديروط بأسيوط

image description

الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمشروع محور ديروط بأسيوط

image description

وكيل «صحة دمياط»: مليون و275 ألف جنيه دعم لمستشفى رأس البر

image description

ضبط أغذية فاسدة في حملة مكبرة بدمياط

image description

وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»

الأكثر قراءة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

هل تتعرض مصر لموجة ثالثة من كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

«البدري في ورطة».. 3 إصابات وسرقة تُهدد هجوم المنتخب أمام كينيا

عمرو دياب يعلن إصابته بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تشيلسى يتأهل لربع نهائى دورى أبطال اوروبا

بايرن ميونخ يحسم تأهله لربع نهائى دورى أبطال أوروبا

أماندا صبحى تتأهل لنهائى بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش

إشبيلية يفوز على إلتشى بهدفين نظيفين فى الدوري الأسبانى

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

«الشرق الحرام».. كتابة مشحونة بالكوميديا السوداء

صالون زين العابدين فؤاد الثقافى يحتفل بالناقد «رجاء النقاش»

«التسويق الإلكترونى» ورشة تدريبية بقصور الثقافة

«المركزية للتدريب» تختتم فعاليات الاستراتيجية والأمن القومى