تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021









حالة الطقس اليوم الخميس في مصر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الإسكندرية 19 12 كا يسود طقس دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وحار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، ويكون ليلا باردًا على كافة الأنحاء، وتكون هناك شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



طنطا 22 14

شبين الكوم 23 14

دمنهور 20 14

بلطيم 20 12

مطروح 18 12

السلوم 18 10

سيوة 21 09

بورسعيد 19 14

دمياط 19 13

الزقازيق 23 14

المنصورة 22 13

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الإسماعيلية 24 12

السويس 23 13

العريش 20 11

رفح 19 10

رأس سدر 24 13

نخل 23 10

نويبع 25 19

طابا 23 15

كاترين 21 10

الطور 24 16

شرم الشيخ 28 20

الغردقة 26 17

مرسى علم 27 18

الفيوم 23 12

بنى سويف 24 12

المنيا 24 11

أسيوط 25 11

سوهاج 27 13

قنا 29 14

الأقصر 32 15

أسوان 32 16

ادفو 32 16

أبوسمبل 33 18

الوادى الجديد 29 14

شلاتين 29 18

أبو رماد 29 18

حلايب 28 18

رأس حدربة 27 19 وادى النطرون 22 12طنطا 22 14شبين الكوم 23 14دمنهور 20 14بلطيم 20 12مطروح 18 12السلوم 18 10سيوة 21 09بورسعيد 19 14دمياط 19 13الزقازيق 23 14المنصورة 22 13

يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن حالة الطقس، اليوم الخميس، في مصر، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، دافئًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، ومعتدلًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، ومائلًا للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة.