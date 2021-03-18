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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

الخميس 18/مارس/2021 - 08:01 ص
الطقس
الطقس
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن حالة الطقس، اليوم الخميس، في مصر، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، دافئًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، ومعتدلًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، ومائلًا للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة. 

كا يسود طقس دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وحار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، ويكون ليلا باردًا على كافة الأنحاء، وتكون هناك شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم الخميس في مصر


بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
الإسكندرية 19 12
وادى النطرون 22 12
طنطا 22 14
شبين الكوم 23 14
دمنهور 20 14
بلطيم 20 12
مطروح 18 12
السلوم 18 10
سيوة 21 09
بورسعيد 19 14
دمياط 19 13
الزقازيق 23 14
المنصورة 22 13

تابع أيضاً:



الإسماعيلية 24 12
السويس 23 13
العريش 20 11
رفح 19 10
رأس سدر 24 13
نخل 23 10
نويبع 25 19
طابا 23 15
كاترين 21 10
الطور 24 16
شرم الشيخ 28 20
الغردقة 26 17
مرسى علم 27 18
الفيوم 23 12
بنى سويف 24 12
المنيا 24 11
أسيوط 25 11
سوهاج 27 13
قنا 29 14
الأقصر 32 15
أسوان 32 16
ادفو 32 16
أبوسمبل 33 18
الوادى الجديد 29 14
شلاتين 29 18
أبو رماد 29 18
حلايب 28 18
رأس حدربة 27 19

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