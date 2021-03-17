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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باحث يمنى: الإخوان تسعى لحسم «حرب مأرب» لصالحها

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:59 م
الإخوان
الإخوان
سميرة إبراهيم
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تشهد محافظة مأرب اليمنية، منذ أسابيع، معارك ضارية بين «أنصار الله» وقوات الشرعية.

وقال الناشط والمحلل السياسي اليمني أحمد البحري، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن دعم بريطانيا وأمريكا لصالح جماعة الإخوان لأن الجميع يعلم أن بريطانيا هي من أنشأتها، والآن هي تقف معهم في مأرب لأنها المعقل الأخير لجماعة الإخوان في اليمن.

وتابع البحري: «مأرب معقل الإخوان بالذات في المناطق الشمالية، وهي تسعي بكل ما لها من نفوذ لدي الأوساط الدولية والإقليمية بأن تمنع كل تقديمات حركة أنصار الله وتقوم بالظغط على المبعوث الأممي في اليمن بحيث أنها تحاول جاهدة من منع إسقاط جماعة الإخوان، وهذا هو الخلاف ما بين روسيا وبريطانيا حيث أن موسكو تري أن يقف الحرب فورًا والجلوس إلى المفاوضات بينما بريطانيا لا تريد وقفت الحرب قبل أن تحسم لجماعة الإخوان».

وأكد «البحري» أن ما يجرى في مأرب هناك حرب ما يقارب شهرين، ونتائجها لصالح أنصار الله لأنهم متقدمين من جميع الجبهات، حيث أن مأرب تتكون من ثلاث عشرة مدرية.

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