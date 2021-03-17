«تاج الدين»: إصابات كورونا بين الأطفال والشباب قليلة

أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة، أن إصابات فيروس كورونا بين الأطفال والشباب قليلة حتى الآن.وأوضح تاج الدين أنه لا يوجد تفاقم في أعراض الإصابة بين فئتي الأطفال والشباب أيضا، مشيرا إلى أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة تكون لديهم أعراض شديدة للإصابة.ولفت تاج الدين إلى أنه يجب أخذ الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة لوضع حد لانتشار الفيروس بين المواطنين ولتجنب الدخول في موجة جديدة.وناشد المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الوقائية والاستمرار في ارتداء الكمامات خلال الفترة المقبلة.