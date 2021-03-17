إدارة جديدة للتطوير التقنى بمحكمة استئناف القاهرة

وجه المستشار عبده عطية الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، المستشار دكتور محمود عبدالفتاح عضو المكتب الفني بالمحكمة والمشرف على عملية التطوير التقني بالمحكمة باستحداث إدارة جديدة تحت مسمى "إدارة التطوير التكنولوجي"، بالتنسيق مع قطاع التطوير التقني بوزارة العدل والذي يشرف عليه المستشار طارق كامل.وذلك في إطار خطة الدولة وتوجيهات الرئيس السيسي بشأن التطوير التكنولوجي للمنظومة القضائية وصولا لعملية التحول الرقمي.وأوضح المستشار محمود عبدالفتاح، أن الإدارة تستخدم البرنامج المستحدث "البرنامج الموحد" والمتضمن خدمات وبيانات ذات كفاءة عالية تصل بالمنظومة القضائية لأعلى مستوى تماشيا مع متطلبات المحامين والمتقاضين، مضيفا أنه جاري العمل بالبرنامج بالمحكمة ومأمورياتها وإجراء عملية الربط الإلكتروني بينهم لتقديم كافة الخدمات بسهولة ويسر وعلى أعلى مستوى.