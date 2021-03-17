هل تتعرض مصر لموجة ثالثة من كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة، أنه لا يوجد ما يؤكد بدء الموجة الثالثة من فيروس كورونا.وأوضح "تاج الدين" في تصريحات صحفية، أن هناك تذبذبًا في أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا ولا يوجد ارتفاع ثابت في الإصابات، متمنيا ألا تدخل مصر في موجة ثالثة بعد اكتساب المواطنين الخبرة من الموجتين الأولى والثانية.وأشار تاج الدين إلى أن حدة المرض لم تزد، لافتا إلى أن هناك مواطنين لديهم أعراض بسيطة وهم الغالبية العظمى وهناك مصابون ليست لديهم أعراض وهناك قلة يصابون بأعراض شديدة يتم نقلهم بسببها للرعاية المركزة، موضحا أن شكل المرض لم يختلف كثيرا.