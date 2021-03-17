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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

8 أبريل.. محاكمة 3 متهمين بقتل شاب رفض الزواج من شقيقتهم بالسلام

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:53 م
محاكمة 3 متهمين
محاكمة 3 متهمين
داليا عبد الباسط
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حددت محكمة جنايات السلام جلسة 8 أبريل المقبل نظر محاكمة ثلاثة متهمين بقتل شاب بسلاح أبيض، "مطواه"، لرفضه الزواج من شقيقتهم بعد خطبة استمرت 3 سنوات.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة قتل المجنى عليه "ع.ا"، عامل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بإعداد سلاح أبيض "مطواه" والتعدي عليه حتى لفظت أنفاسه الأخيرة.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين "ش.م "، و" أ. م"، و"م.ع"، أقروا بارتكابهم جريمة قتل المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواه "بعد مشاجرة نشبت بينهم لرفضه إتمام الزواج من شقيقة المتهمين الأول والثاني بعد خطوبة استمرت 3 سنوات.

وأقر المتهمون بأن المجنى عليه استدرج شقيقتهم داخل شقته مستغلا انشغال أهل المنزل في حفل زفاف، وعندما علموا بما حاول فعله مع شقيقتهم حكموا عليه بإتمام إجراءات كتب الكتاب وإتمام الزيجة في أقرب وقت حتى لا تكون شقيقتهم عرضة لأقاويل أهل المنطقة، لكنه فاجئهم برفضه إتمام الزواج وفسخ الخطبة فتعدوا عليه بالضرب وتطورت المشاجرة بينهم لطعنه بسلاح أبيض.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام، بوصول عامل به طعنات بالسلام الأبيض وبأجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن سلاح الجريمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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