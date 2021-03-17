«تاج الدين» يكشف موقف مصر بعد وقف بعض الدول استخدام لقاح أسترازينيكا

عقب الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة، على توقيف تداول اللقاح المضاد لفيروس أسترازينيكا في عدد من الدول، قائلا إن كل التطعيمات التي تم إجازتها للتداول تمت بصورة مؤقتة لتطعيم المواطنين ثم يتم تطبيق برنامج اليقظة الدوائية عليها التي تراقب الأعراض الجانبية للقاحات لمعرفة إذا كان لها آثار جانبية بسيطة أو كبيرة.وأوضح في تصريحات صحفية، أن هناك بعض الحالات التي تم اكتشاف إصابتها بالجلطات في بعض الدول ويتم دراسة هل هذه الإصابات ناتجة عن اللقاح أم عن إصابات أخرى.وأكد تاج الدين أن القائمين على الملف الصحي في مصر يراقبون نتائج الفحوصات التي تجريها منظمة الصحة العالمية حاليا على الآثار الجانبية للقاح، لافتا إلى أن المنظمة ستتم اعلان بيان رسمي خلال 48 ساعة لمعرفة إذا كان اللقاح سيستمر أو سيتم إيقافه.وشدد تاج الدين على أن أمن المواطنين في مصر هو الأولوية للقادة السياسية وفور التأكد من نتيجة فحوصات اللقاح سيتم تحديد عما إذا كانت مصر تستلم الجرعات التي من المقرر استلامها خلال الشهر الجاري أم لا، موضحا أنه سيتم الإعلان عن ذلك قريبا جدا.