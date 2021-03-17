إصابة المؤلف محمود حمدان بفيروس كورونا

أعلن المؤلف محمود حمدان عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه بموقع فيسبوك وكتب حمدان عبر حسابه قائلًا:"نتيجة المسحة إيجابي كورونا"."الديزل" آخر الأعمال التي ألفها محمود حمدان، بصحبة مؤلفين آخرين بطولة محمد رمضان، ياسمين صبري، هنا شيحة، فتحي عبدالوهاب، تامر هجرس، محمد عز، ومن إخراج كريم السبكي.