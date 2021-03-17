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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إصابة المؤلف محمود حمدان بفيروس كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:41 م
المؤلف محمود حمدان
المؤلف محمود حمدان
محمد مجدي
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أعلن المؤلف محمود حمدان عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه بموقع فيسبوك وكتب حمدان عبر حسابه قائلًا:"نتيجة المسحة إيجابي كورونا".

"الديزل" آخر الأعمال التي ألفها محمود حمدان، بصحبة مؤلفين آخرين بطولة محمد رمضان، ياسمين صبري، هنا شيحة، فتحي عبدالوهاب، تامر هجرس، محمد عز، ومن إخراج كريم السبكي.
إصابة المؤلف محمود حمدان بفيروس كورونا
إصابة المؤلف محمود حمدان بفيروس كورونا

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