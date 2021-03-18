مصرع وإصابة 3 عمال سقطوا فى برميل مخلل بإحدى قرى أجا

لقى عامل مصرعه فيما أصيب إثنين آخرين بينهم سيدة، اليوم الأربعاء إثر سقوطهم في برميل مخلل بمصنع مخللات بقرية المندرة التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية فيما تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أجا المركزي.وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد ورود إشارة لمأمور مركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول "محمد. م. ح" 40 عاما من قرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر جثة هامدة وتم إيداعه ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، كما وصل للمستشفى أيضًا كلًا من "محمد. ع. ع" 24 عاما و"نادية. ا. ا" 40 عاما ومقيمان بقرية المندرة التابعة لمركز أجا مصابين وفي حالة خطيرة وتم وضعهما بالعناية المركزة.و بانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المتوفى والمصابين يعملون في مصنع مخللات بقرية المندرة ملك والد المصاب الأول وأثناء عملهم في المصنع سقطوا في وعاء برميل ضخم وبينهم ابن صاحب المصنع وتم انتشالهم من البرميل وتوفي الأول فور خروجه من البرميل وأصيب الاثنين الآخرين تم انتشالهم قبل وفاتهم ونقلهم للمستشفى وحالتهما خطيرة.وبسؤال شهود العيان أكدوا أن السيدة سقطت في البرميل وعندما حاول الإثنين الآخرين النزول لإنقاذها توفي أحدهما وأصيب الثاني نتيجة الغرق في المخلل.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتى قررت التحفظ على صاحب المصنع لحين اتخاذ الإجراءات القانونية.