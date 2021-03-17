محمد عادل إمام عن محمد رياض: «عامل دور جامد فى النمر»

أعرب الفنان محمد عادل إمام عن سعادته بالاشتراك مع الفنان محمد رياض في مسلسله الجديد النمر المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.ونشر إمام صورته مع رياض عبر حسابه بموقع تويتر للتغريدات قائلًا:"‏سعيد إني بشتغل مع الفنان الكبير ‎محمد رياض، حقيقي من ألطف الناس اللي اتعاملت معاها وعامل دور جامد جدًا في مسلسل ‎النمر، استنوا ‎الشيمي رضوان في ‎#رمضان إن شاء الله".يشارك في بطولة المسلسل محمد إمام والفنانة الشابة هنا الزاهد والنجمة نرمين الفقى ومحمود حافظ والفنان محمد مهران والفنان محمد رياض، والفنانة الشابة ولاء الشريف وأحمد عبدالله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسي وعدد آخر من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.