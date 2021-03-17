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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

احتفاليات بـ«هرم ميدوم السياحية» فى بنى سويف بمناسبة العيد القومى

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:32 م
احتفاليات بالعيد
احتفاليات بالعيد القومي
بنى سويف - محمد حفيظ
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واصلت محافظة بني سويف احتفالاتها بالعيد القومي، حيث احتفلت منطقة واحة وهرم ميدوم السياحية على مدار يومين بالعيد القومي، حيث نظم قصر ثقافة بني سويف احتفاليتين وسط مظاهر جمالية ومبهجة تم إضفاؤها على المنطقة مع إضاءة هرم ميدوم الأثر التاريخي الشهير بعبارات التهنئة بهذه المناسبة القومية العزيزة على قلوب أهالي بني سويف.

وتنوعت فقرات الاحتفالية التي تم تنظيمها «أمس» بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بداية من إقامة معرض نتاج الورش الفنية والحرف البيئية، والتي شملت أعمال من مشغولات يدوية تحمل الطابع الشعبي والفلكلوري، بهدف تشجيع تلك المنتجات ضمن برنامج سياحي يرتكز على التكامل وتحقيق التنمية المستدامة بالقرى المجاورة للمنطقة السياحية.

يأتي تنظيم الحفلات بمنطقة هرم ميدوم ضمن سلسلة الخطوات العملية للنهوض بالمنطقة سياحيًا، حيث يجرى تأهيل المنطقة وفق خطة مشتركة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والهيئات ذات الصلة في مقدمتها هيئة قصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة المصرية.

وشاركت فرقة «براس ساوند باند» الشهيرة في هذه الحفلات، والتي قدمت بعض الفقرات الموسيقية التي شاركت بها في عدد من المحافل والحفلات والمناسبات المختلفة، بجانب عروض لفرقة بني سويف القومية للفنون الشعبية وفرقة الفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تنوعت ما بين فقرات تحمل الطابع الفرعوني وشعبي ونوبي وعروض فنية ووطنية ورقصة التنورة.

كما قدمت فرقة الموسيقى العربية «مساء اليوم» بحضور المحافظ وعدد كبير من الإعلاميين، والعديد من الفقرات والأغاني، بجانب قيام فرقة أبوصير الملق بتقديم أغاني شعبية، تعبر عن الفنون والفلكور الذي يميز المحافظة العريقة بني سويف، وتم عرض فيديو «اسمك يامصر»، حيث لاقت تلك العروض إعجاب الحاضرين.

وشهدت الاحتفاليات حضور محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والنائبين أحمد محسن، ونبيل ثروت حميدة عضوي مجلس الشيوخ، والنائبة سهام بشاي عضو مجلس النواب، وعدد من الصحفيين والمراسلين بالمحافظة، والفنان جلال عثمان رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد التابع لهيئة قصور الثقافة، ومحمد جبر معاون المحافظ، والمحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة الواسطى، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة.
احتفاليات بالعيد القومي
احتفاليات بالعيد القومي
احتفاليات بالعيد القومي
احتفاليات بالعيد القومي
احتفاليات بالعيد القومي
احتفاليات بالعيد القومي
احتفاليات بالعيد القومي
احتفاليات بالعيد القومي

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