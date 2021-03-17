للشباب حتى 35 سنة.. «القوى العاملة» تعلن عن 130 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 130 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات الصناعات الكيماوية بالعاشر من رمضان، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 30 سائق كلارك، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 35 سنة.كما تطلب الشركة، 100 عامل إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط صناعي، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وأن يكون لديه خبرة سنة.وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوفير وسيلة انتقال.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 015364968، أو التوجه لمقر الشركة في العاشر من رمضان، المنطقة الصناعية الثانية، B2.