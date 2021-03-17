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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

للشباب حتى 35 سنة.. «القوى العاملة» تعلن عن 130 فرصة عمل جديدة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:32 م
فرصة عمل
فرصة عمل
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 130 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات الصناعات الكيماوية بالعاشر من رمضان، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلة.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 30 سائق كلارك، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 35 سنة.

كما تطلب الشركة، 100 عامل إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط صناعي، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وأن يكون لديه خبرة سنة.

وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوفير وسيلة انتقال.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 015364968، أو التوجه لمقر الشركة في العاشر من رمضان، المنطقة الصناعية الثانية، B2.

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