رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انتصار السيسى فى احتفالية المرأة المصرية: سعيدة بوجودى وسط نخبة من النماذج الملهمة (فيديو)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:32 م
السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي
طباعة
شاركت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، فى احتفالية يوم المرأة المصرية وقامت بتكريم عدد من السيدات، وذلك بحضور العديد من الوزيرات والشخصيات النسائية البارزة فى العمل التنفيذى والمجتمعى.



وقالت السيدة انتصار السيسي في كلمتها باحتفالية المرأة المصرية:" السيدات والسادة أشعر بالسعادة بوجودي اليوم وسط هذه النخبة من النماذج النسائية الملهمة، ولا يفوتني اليوم في يوم المرأة المصرية، ونحن نحتفى اليوم بيوم المرأة المصرية، تضحية ارتبطت بالظرف الاستثنائي الذي نعيشه ويعيشه العالم أجمع وهو جائحة كورونا، فتحية إعزاز لكل طبيبة وممرضة مصرية، وكل العاملات فى القطاع الصحى اللاتى أسهمن بتضحيات نبيلة فى إنقاذ آلاف المواطنين المصريين".



وكانت السيدة انتصار السيسى قد عبرت عن سعادتها بحضور احتفالية يوم المرأة المصرية، وكتبت على صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك": "سعدت اليوم بحضورى احتفالية يوم المرأة المصرية، وبما رأيته من نماذج ملهمة، صنعت من تحدياتها نجاحات وبطولات فالمرأة هي منبع القوة والتضحية.. هى دائما أيقونة النجاح".

موضوعات متعلقة

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

إصابة 18 عاملًا في حريق مصنع بالقليوبية

اخر اخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 17-3-2021


الصور

image description

السيطرة على حريق محور ديروط بأسيوط

image description

الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمشروع محور ديروط بأسيوط

image description

وكيل «صحة دمياط»: مليون و275 ألف جنيه دعم لمستشفى رأس البر

image description

ضبط أغذية فاسدة في حملة مكبرة بدمياط

image description

وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»

الأكثر قراءة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

«البدري في ورطة».. 3 إصابات وسرقة تُهدد هجوم المنتخب أمام كينيا

إصابة 18 عاملًا في حريق مصنع بالقليوبية

عمرو دياب يعلن إصابته بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رسائل واتساب وفيس بوك للتهنئة في عيد الأم

تردد ام بي سي مصر1 لمشاهدة المسلسلات رمضان 2021

تردد قناة الأهلي الجديد 2021

«مسحة الجلد».. طريقة جديدة للكشف عن كورونا

أيام زمان

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

ثقافة الفيوم تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

ناشرون: اللجوء للحلول البديلة للمشاركة في معارض الكتاب

مناقشة «الإسلام دين التسامح» لأحمد عمر هاشم بثقافة سوهاج

ثقافة الفيوم تحتفل بالعيد القومى للمحافظة