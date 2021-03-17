«مستثمري بدر»: نعتزم زيادة استثماراتنا لـ25 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة

قال المهندس بهاء العادلي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية، إن الجمعية تستهدف زيادة استثماراتها بالمنطقة خلال الفترة المقبلة.وأضاف العادلي في تصريح لـ"الدستور"، أن الجمعية تعتزم تدشين 1700 مصنع بمنطقة الروبيكي، والهدف من تدشين تلك المصانع زيادة الاستثمارات من 8 لـ25 مليار جنيه خلال عامين.وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية، أن تلك المصانع المراد تدشينها ستوفر فرص عمل لحوالي 70 ألف بالنسبة للعمالة المباشرة، مشيرًا إلى أن حجم العمالة بمصانع المنطقة بلغ حتى الآن 30 ألف عامل.