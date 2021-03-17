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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مستثمري بدر»: نعتزم زيادة استثماراتنا لـ25 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:06 م
المهندس بهاء العادلي
المهندس بهاء العادلي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري
أسماء إبراهيم
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قال المهندس بهاء العادلي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية، إن الجمعية تستهدف زيادة استثماراتها بالمنطقة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف العادلي في تصريح لـ"الدستور"، أن الجمعية تعتزم تدشين 1700 مصنع بمنطقة الروبيكي، والهدف من تدشين تلك المصانع زيادة الاستثمارات من 8 لـ25 مليار جنيه خلال عامين.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية، أن تلك المصانع المراد تدشينها ستوفر فرص عمل لحوالي 70 ألف بالنسبة للعمالة المباشرة، مشيرًا إلى أن حجم العمالة بمصانع المنطقة بلغ حتى الآن 30 ألف عامل.

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