محافظ مطروح يتابع أعمال ترميم مسجد العوام (صور)

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، أعمال ترميم مسجد العوام بكورنيش مدينة مرسى مطروح، بحضور المهندس محمد الباهي، وكيل وزارة مديرية الإسكان.وتفقد محافظ مطروح أعمال ترميم المئذنة والمسجد من الداخل والخارج للحفاظ على المظهر الجمالي والمعماري المميز للمسجد، كأحد أهم معالم مدينة مرسى مطروح، وأشهر وأقدم المساجد بها.وجه محافظ مطروح بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال قبل بداية شهر رمضان المبارك.