إسبانيا تنقذ عشرات المهاجرين من قارب على مقربة من جزر الكنارى

أعلنت السلطات الإسبانية، إنقاذ عشرات المهاجرين من قارب على مقربة من جزر الكناري.وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء: أن 14 شخصا من بين الضحايا يستلزم إدخالهم المستشفى لحالاتهم الصحية، مضيفة أن طائرة تابعة لخدمات الإنقاذ البحري ضبطت زورقًا ثانيًا يحمل مهاجرين جنوب "جران كناريا".وقالت وزارة الصحة المحلية: إن طفلة تبلغ من العمر عامين تعاني من حالة حرجة إلى جانب 3 نساء في حالة خطيرة كن من بين 9 أطفال و5 بالغين دخلوا المستشفى.