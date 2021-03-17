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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

العثور على جثة فتاة بجوار الطريق الدائرى فى الطالبية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:16 م
جثة فتاة
جثة فتاة
ندى حمدي
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طلبت نيابة العمرانية تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة العثور على جثة فتاة بالقرب من الطريق الدائري بمنطقة الطالبية، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

كما تحفظت القوات الأمنية على كاميرات المراقبة بمحيط مكان العثور على الجثة، وتوصلت أجهزة الأمن إلى أسرة الفتاة، وتم التعرف عليها، وطلبت النيابة تفريغ الكاميرات لكشف غموض وملابسات الحادث.

وتبين من مناظرة النيابة أن الجثة بها إصابة بالرأس إثر التعدي عليها بالضرب بآلة حادة، إضافة إلى وجود آثار ضرب بالوجة وكدمات بالجسد.

كشفت التحقيقات الأولية أنه تم العثور على جثة الفتاة بكامل ملابسها ومصابة بآلة حادة، وتم استدعاء أفراد أسرة الفتاة بعد تحديد هويتها للاستماع لأقوالهم.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بالقرب من الطريق الدائري بنطاق القسم، ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبيها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة غرب الجيزة والرائد محمد حبيب معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة فتاة مقتولة ترتدي كامل ملابسها.

تم نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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