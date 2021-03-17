جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل.وذكرت مصلحة الجمارك، في بيانها اليوم الأربعاء، أنه تم الاشتباه في راكبين مصريين قادمين من إسطنبول، وبتفتيش حقائبهما تبين وجود ٥١٢ عبوة مستحضرات تجميل.وأضافت أن قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بلغت 180 ألفا و620 جنيها، مشيرة إلى أن مصطفى العربي مدير عام الموانىء الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر جمركي.