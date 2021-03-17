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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:14 م
مستحضرات التجميل
مستحضرات التجميل
ا ش ا
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أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيانها اليوم الأربعاء، أنه تم الاشتباه في راكبين مصريين قادمين من إسطنبول، وبتفتيش حقائبهما تبين وجود ٥١٢ عبوة مستحضرات تجميل.

وأضافت أن قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بلغت 180 ألفا و620 جنيها، مشيرة إلى أن مصطفى العربي مدير عام الموانىء الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر جمركي.

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