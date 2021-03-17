رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إدارة سجون الاحتلال تحرم الأسرى من الزيارة والكانتينا لمدة شهر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:11 م
سجون الاحتلال
سجون الاحتلال
ا ش ا
طباعة
نفذت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، عملية اقتحام واسعة لمجموعة من الغرف في سجن "ايشل بئر السبع"، يقبع فيها 22 أسيرًا فلسطينيا.

وأوضح نادي الأسير في بيان اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أن عملية الاقتحام استمرت ست ساعات، أجرت خلالها قوات القمع التابعة لإدارة المعتقل عمليات تفتيش وتخريب طالت مقتنيات الأسرى، وفتشت كل أسير تفتيشا دقيقا بعد تقييده.

وبين أن إدارة السّجن لم تكتف بعمليات التّنكيل والتّفتيش بحقّ الأسرى، بل فرضت عليهم مجموعة من "العقوبات"، تمثلت: بحرمانهم من الزيارة و"الكانتينا" لمدة شهر، وسحبت كافة الكهربائيات من غرفتين، وحولتهما إلى زنازين، وعزلت الأسرى القابعين فيهما، وحرمتهم من الخروج للفورة لمدة أسبوع.

ولفت نادي الأسير إلى أن (75) أسيرًا يقبعون في سجن "ايشل- بئر السبع" في قسم واحد مخصص للأسرى، منهم مرضى وكبار في السّن.

يذكر أنّ إدارة سجون الاحتلال تنتهج عمليات القمع والتّفتيش المتكرّرة، إضافة إلى جملة من السياسات التّنكيلية الممنهجة بحقّ الأسرى، لفرض مزيد من السَّيطرة والرّقابة عليهم وضرب أي حالة "استقرار" داخل الأقسام.

موضوعات متعلقة

نتيجتك متاحة| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 لطلاب الأزهر

هل تتعرض مصر لموجة ثالثة من كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021


الصور

image description

السيطرة على حريق محور ديروط بأسيوط

image description

الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمشروع محور ديروط بأسيوط

image description

وكيل «صحة دمياط»: مليون و275 ألف جنيه دعم لمستشفى رأس البر

image description

ضبط أغذية فاسدة في حملة مكبرة بدمياط

image description

وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»

الأكثر قراءة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

هل تتعرض مصر لموجة ثالثة من كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

«البدري في ورطة».. 3 إصابات وسرقة تُهدد هجوم المنتخب أمام كينيا

إصابة 18 عاملًا في حريق مصنع بالقليوبية

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رسائل واتساب وفيس بوك للتهنئة في عيد الأم

تردد ام بي سي مصر1 لمشاهدة المسلسلات رمضان 2021

تردد قناة الأهلي الجديد 2021

«مسحة الجلد».. طريقة جديدة للكشف عن كورونا

أيام زمان

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

ثقافة الفيوم تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

ناشرون: اللجوء للحلول البديلة للمشاركة في معارض الكتاب

مناقشة «الإسلام دين التسامح» لأحمد عمر هاشم بثقافة سوهاج

ثقافة الفيوم تحتفل بالعيد القومى للمحافظة