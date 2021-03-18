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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الزوجة الوفية.. سيدة قناوية تتبرع بفص من كبدها لزوجها (صور)

الخميس 18/مارس/2021 - 07:16 ص
سامية محمد الحباشي
سامية محمد الحباشي
قنا: إسلام البكري
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ضربت المثل في محبتها لزوجها وخوفها عليها، فاضطرت أن تغامر بحياتها من أجل أن تساعده في البقاء على قيد الحياة، رافضة أن تنصاع لأحاديث الأطباء بالمخاوف من وفاتها، وذلك من أجل زوجها، وكان للقدر كلمة عليا أثارت جدل واندهاش الأطباء بعدما تبين أن هناك تطابق بين الزوجين رغمًا من عدم وجود صلة قرابة بينهما.

سامية محمد الحباشي يوسف، البالغة من العمر 51 عامًا، المقيمة بمدينة قنا، تزوجت من عبده سالم، مهندس جيولوجي، البالغ من العمر 89 عامًا، منذ حوالي 31 عامًا، حينما كانت تبلغ من العمر 20 عامًا، وكان الزوج يكبرها بـ8 سنوات.

في بداية زواج الزوجة الحنونة، لم تكن تعرف أي شخصًا غيره، ولم تكن تعرف تتعامل مع الآخرين؛ نظرًا لصغر سنها، فكان هو الزوج والصديق والأخ والأب، وأصبح هو عائلتها بأكملها، لتبدأ قصة حب وكفاح تعتبر نموذجًا في محبة وود الزوجين.

زوج السيدة، الذي كان يعمل في بداياته مهندس جيولوجي، وكان يعمل على تحضير الماجيستير، ولم يكونا يمتلكا أموالاًُ كافية، قامت ببيع ذهبها من أجل أن يستمر في دراسته التعليمية، حتى تبدأ السيدة رحلة أخرى من الكفاح والمثالية مع زوجها الذي وصفته بـ"الطيب الحنون".

منذ فترة قريبة، خاضت الأسرة القناوية، رحلة جديدة، بعدما أعلن الأطباء عن إصابة الزوج بتليف كامل في الكبد، وأنه لابد من زراعة فص من كبد أحد الأقارب لزوجها، فضلًا عن تكلفة العملية الجراحية الباهظة، لتقترح الزوجة ببيع قطعة أرض كانت تمتلكها من أجل المساعدة في تكلفة العملية.

الأطباء طلبوا أن يكون هنالك متبرعًا بفص من كبده لرب الأسرة، شريطة أن يكون من الأقارب أو من أبناؤه؛ إلا أن السيدة تدخلت وعرضت أن تتبرع هي بفص من كبدها، قائلًة: "ياخد مني أنا بدلًا من أن يحصل على الفص من ابنته الكبرى".

عرض السيدة قوبل من الأطباء، رغمًا من أنه هنالك احتمالية لفشل التطابق بينهما قبل إجراء العملية؛ إلا ان القدر كان له كلمة أثارت اندهاش الأطباء، فأظهرت النتائج تطابقًا بين الزوجين وصل لـ80% على الرغم من عدم وصول صلة قرابة بينهما، لتستمر السيدة في مواجهة الجميع، وواجهت شقيقها الذي رفض إجراء العملية؛ إلا أنها أقنعته وطالبته بعدم إبلاغ لباقي أفراد الأسرة لتقوم بتحرير إقرار بموافقتها على إجراء العملية داخل قسم الشرطة وتجري العملية وتتبرع بفص من كبدها لزوجها.

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