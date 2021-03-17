«فودة» يضع حجر أساس مطعم خليج الفيورد باي السياحي بطابا

وضع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء سمير طه رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للفنادق ونوادي الغوص، اليوم، حجر أساس مطعم خليج الفيورد باي السياحي بطابا.يأتي ذلك ضمن احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي، بحضور اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وسامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع طابا، وعلى الشحات رئيس مدينة طابا، ومشايخ وعواقل طابا، وعددًا من رجال الأعمال والمستثمرين.وأشار فودة إلى أن الأعمال تستغرق حوالي ثلاثة أشهر وسيتم الافتتاح في نهاية يونيو من العام الجاري، مضيفًا أن منطقة "فيورد باي" تعد من المناطق الخلابة في جنوب سيناء، موضحًا أنها عبارة عن بقعة غطس فريدة تتوسط خليج طبيعي من الشعب المرجانية، كما أنها تعد من أفضل أماكن الغوص في طابا بالإضافة إلى أن المطعم في تلك البقعة الخلابة سيكون إضافة سياحية مهمة ومقصدًا سياحيًا لجميع رواد مدينة طابا.