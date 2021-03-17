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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا: تطعيم 4 ملايين ضد كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:08 م
تطعيم ضد كورونا
تطعيم ضد كورونا
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أعلنت الحكومة الإندونيسية، الأربعاء، أنه تم تطعيم 4 ملايين و705 آلاف و245 شخصا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من بينهم العاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي الخدمة العامة وكبار السن.
وذكرت وزارة الصحة الإندونيسية وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (أنتارا) عبر موقعها الإلكتروني: إنه بحلول ظهر الأربعاء ارتفع عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعاتهم الأولى من اللقاح بمقدار 236 ألفا و297 شخصا فيما ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون جرعتهم الثانية بمقدار 159 ألفا و391 شخصا ليصل إلي مليون و876 ألفا و140 شخصا.
ووفقا لبيانات الحكومة الإندونيسية، يمثل الأشخاص الذين تلقوا الجرعات الأولى من اللقاح نحو 10%؜ من الهدف البالغ 40 مليون و349 ألفا و51 شخصا، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي الخدمة العامة وكبار السن.
وأضافت وزارة الصحة الإندونيسية أنه في الوقت الحالي تلقى نحو 97%؜ من العاملين بمجال الصحة اللقاح ضد فيروس كورونا، كما حصل عليه 14%؜ من موظفي الخدمة العامة، وحوالي 4% من كبار السن.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة المركزية تهدف إلى تطعيم 181 مليونا و554 ألف شخص أو ما يعادل نحو 70%؜ من إجمالي عدد سكان إندونيسيا لبناء ما يسمى بمناعة القطيع ضد فيروس كورونا في البلاد.

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