109 إصابات بكورونا في الصومال

أعلنت وزارة الصحة ورعاية المجتمع الصومالية، الأربعاء، تسجيل 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 9437 حالة.وأشارت وزيرة الصحة الدكتورة فوزية أبيكر نور وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية إلى أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، حيث وصلت إجمالي الحصيلة إلى 385 حالة، وتماثلت للشفاء من فيروس كورونا في البلاد 47 حالة؛ ليصل الإجمالي إلى 4306 حالة.وشددت وزارة الصحة على ضرورة إتباع الإرشادت الصحية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.