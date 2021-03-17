مسئولة روسية: عدم وجود مرضى في حالات خطرة ممن أصيبوا بالطفرات الجديدة لكورونا

علقت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك، على الكشف عن الطفرة الجنوب إفريقية من فيروس كورونا في روسيا.وقالت بوبوفا في تصريحات متلفزة أوردتها وسائل إعلام روسية مساء اليوم الأربعاء:"نحن نتابع عن كثب جميع التغيرات التي تطرأ على الفيروس، كما أننا متيقظون للغاية إزاء الطفرات التي ذكرتموها وهي البريطانية والجنوب إقريقية والبرازيلية".وأشارت بوبوفا إلى عدم وجود مرضى في حالات خطرة في روسيا ممن أصيبوا بالطفرات الجديدة، ولفتت إلى أن "شخصين حملا السلالة الجنوب إفريقية" إلى البلاد من جنوب إفريقيا وزنجبار.وذكرت أن الطفرة البريطانية تم الكشف عنها لدى 28 شخصا حملوها من الدول الأوروبية حيث انتشر هذا النوع من فيروس كورونا على نطاق واسع.