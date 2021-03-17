براتب 1900 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بشركة صناعات حديدية

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الصناعات الحديدية بالعاشر من رمضان، وذلك براتب 1900 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، عمال إنتاج، ومساعدين إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط.وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوفير وسيلة انتقال.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 015364968، أو التوجه لمقر الشركة في العاشر من رمضان، المنطقة الصناعية الثالثة.