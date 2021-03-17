الأحد.. المعرض الفردى الثالث للفنان الراحل حسين يوسف أمين بجاليرى مسار

يفتتح جاليري مسار بالزمالك المعرض الفردي الثالث للفنان الراحل حسين يوسف أمين، وذلك في الساعة الثامنة مساء الأحد الموافق21 من الشهر الجاري، ويأتي ذلك في إطار الاحتفاء بمرور 117 سنة على ميلاد الفنان الراحل، والذي يعد من جيل الرواد.وعن حسين يوسف أمين، كتبت الفنانة التشكيلية والأكاديمية، إينا س حسني، تحت عنوان «حسين يوسف أمين "فن.زفكر..إبداع"» بمناسبة مرور117 سنة على ميلاده، وأضافت: «سوف أبدأ بمقولة مهمة للرائد"حسين يوسف أمين""لا فن بلا علم، ولا علم بلا مدرسة، ولا مدرسة بلا تربية صحيحة، ومنزل مناسب»، لأن لها الكثير من التأثير في فكره وأسلوبه وطريقته وفنه.وتؤكد دكتور إيناس حسني، أن الفنان الراحل حسن يوسف أمين أحد رواد الفن المصري المعاصر، لعب دورًا تاريخيًا في حركة الفنون التشكيلية في مصر، حيث قام بتأسيس "جماعة الفن المعاصر" عام 1940، ارتبط اسمه بصياغة الشخصية الفنية لنجوم الإبداع الحديث، "عبد الهادي الجزار"، و"سمير رافع"، و"حامد ندا"، و"إبراهيم مسعودة"، و"محمود خليل"، و"كمال يوسف"، و"سالم الحبشي".وكان يشارك تلاميذه كأستاذ مخلص، مبدع، يشاركهم التجربة كاملة، يرسم ويزور معهم الموالد، والشوارع، والحواري الضيقة، كما لم يكتف بذلك، بل اهتم بالحوارات العامة، فأقام المحاضرات، وكتب المقالات، وكان يقرأها في الجلسات الخاصة معهم، واستطاع أن يحافظ على هوية كل موهبة من المواهب الثماني، وأن ينمى استقلالهم، فلا نجد أي تشابه بينهم في التقنية أو في الأداء، وإن كانت البنية الأساسية واضحة إلا أن كلا منهم كانت له شخصيته المستقلة.جدير بالإشارة إلى أن المعرض يفتتح يوم الأحد القادم، ويستمر حتى 11 من أبريل 2021.