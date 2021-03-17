تجري النيابة العامة بأكتوبر برئاسة المستشار أسامة ربيع رئيس نيابة أكتوبر أول تحقيقات موسعة في مقتل مدرسة داخل شقتها بحدائق أكتوبر.وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها بعدما اسفرت المناظرة عن اصابتها بضربات في الرأس نتيجة التعدي عليها بآلة حادة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.كانت البداية بتلقي قسم شرطة حدائق أكتوبر بالعثور على جثة مدرسة داخل شقتها، انتقلت على الفور قوات الأمن برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد محمد ربيع مفتش مباحث حدائق أكتوبر وتبين العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمى مدرسة مصابة بضربات بالراس.وشكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المتهم.