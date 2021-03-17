إحالة 35 طبيبًا بمستشفى كفر شكر المركزى للتحقيق

شنت إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس مدينة كفر شكر، حملة لمتابعة مدى انتظام الطاقم الطبي والعاملين وحسن سير العمل وتقديم الخدمات الصحية للمرضى داخل مستشفى كفر شكر المركزى ورصد مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.أسفرت حملة المرور على المستشفى المركزى بكفر شكر عن اكتشاف خروج 8 أطباء من العمل دون إذن أو أي سند قانوني مما أدى إلى استياء المرضى، كما تبين غياب 27 طبيبا عن العمل وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات للصالح العام وحفاظا على حقوق المرضى فى الكشف والعلاج، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إنه توجد تعليمات مشددة بضرورة متابعة المنظومة الصحية وبذل كافة الجهود من أجل تقديم خدمة طبية جيدة لجموع أهالينا المرضى الذين يوصي عليهم معالى محافظ القليوبية بصفة مستمرة بضرورة الاهتمام بهم وحسن رعايتهم وتقديم الخدمات الصحية والطبية اللازمة وتوفير كافة الإمكانيات لهم لشعورهم بالرضا التام الذى نسعى إلى تحقيقه فى شتى المجالات.