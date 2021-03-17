رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة 35 طبيبًا بمستشفى كفر شكر المركزى للتحقيق

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:19 م
إحالة طبيبا
إحالة طبيبا
كتب صلاح حسنى
طباعة
شنت إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس مدينة كفر شكر، حملة لمتابعة مدى انتظام الطاقم الطبي والعاملين وحسن سير العمل وتقديم الخدمات الصحية للمرضى داخل مستشفى كفر شكر المركزى ورصد مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

أسفرت حملة المرور على المستشفى المركزى بكفر شكر عن اكتشاف خروج 8 أطباء من العمل دون إذن أو أي سند قانوني مما أدى إلى استياء المرضى، كما تبين غياب 27 طبيبا عن العمل وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات للصالح العام وحفاظا على حقوق المرضى فى الكشف والعلاج، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إنه توجد تعليمات مشددة بضرورة متابعة المنظومة الصحية وبذل كافة الجهود من أجل تقديم خدمة طبية جيدة لجموع أهالينا المرضى الذين يوصي عليهم معالى محافظ القليوبية بصفة مستمرة بضرورة الاهتمام بهم وحسن رعايتهم وتقديم الخدمات الصحية والطبية اللازمة وتوفير كافة الإمكانيات لهم لشعورهم بالرضا التام الذى نسعى إلى تحقيقه فى شتى المجالات.
إحالة 35 طبيبًا بمستشفى كفر شكر المركزى للتحقيق
إحالة 35 طبيبًا بمستشفى كفر شكر المركزى للتحقيق
إحالة 35 طبيبًا بمستشفى كفر شكر المركزى للتحقيق
إحالة 35 طبيبًا بمستشفى كفر شكر المركزى للتحقيق

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زايد: عدة دول بدأت اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

إصابة 18 عاملًا في حريق مصنع بالقليوبية

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات


الصور

image description

السيطرة على حريق محور ديروط بأسيوط

image description

الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمشروع محور ديروط بأسيوط

image description

وكيل «صحة دمياط»: مليون و275 ألف جنيه دعم لمستشفى رأس البر

image description

ضبط أغذية فاسدة في حملة مكبرة بدمياط

image description

وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»

الأكثر قراءة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

هل تتعرض مصر لموجة ثالثة من كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

«البدري في ورطة».. 3 إصابات وسرقة تُهدد هجوم المنتخب أمام كينيا

إصابة 18 عاملًا في حريق مصنع بالقليوبية

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رسائل واتساب وفيس بوك للتهنئة في عيد الأم

تردد ام بي سي مصر1 لمشاهدة المسلسلات رمضان 2021

تردد قناة الأهلي الجديد 2021

«مسحة الجلد».. طريقة جديدة للكشف عن كورونا

أيام زمان

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

ثقافة الفيوم تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

ناشرون: اللجوء للحلول البديلة للمشاركة في معارض الكتاب

مناقشة «الإسلام دين التسامح» لأحمد عمر هاشم بثقافة سوهاج

ثقافة الفيوم تحتفل بالعيد القومى للمحافظة