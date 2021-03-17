أنغام تعلن عن تقديمها تتر مسلسل نسل الأغراب

أعلنت الفنانة أنغام عن تقديمها لتتر مسلسل نسل الأغراب المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل، وكتبت أنغام عبر حسابها بموقع تويتر للتغريدات:"تتر مسلسل نسل الأغراب في رمضان ".نسل الأغراب يشارك في بطولته أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وإدوارد ونجلاء بدر وأحمد مالك وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي.