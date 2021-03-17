«المستثمرين»: نولي اهتماما كبيرا بتطوير التعليم الفني

أكد المهندس على حمزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن اتحاد المستثمرين يولي اهتمامًا كبيرًا بأهمية وتطوير التعليم الفني بالتعاون مع الحكومة.وأضاف حمزة لـ"الدستور"، أن الاتحاد لديه مشروع وهو التعليم الفني المزدوج (مبارك كول) سابقًا، وهو مشروع هدفه تشغيل الشباب، فهناك 40 ألف طالب يدرسون في هذا المشروع وهو عبارة عن 4 أيام في المصنع ويومين في المدرسة.وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إلى أن الهدف من مشروع التعليم المزدوج تخريج طالب صالح لسوق العمل وقادر على استخدام أحدث الآلات والمعدات لمواكبة تطور الصناعة حول العالم.