شيرين تقدم برنامجًا مع جمهورها عبر السوشيال ميديا

قررت شيرين عبدالوهاب التواصل مع جمهورها عبر حسابها بموقع تويتر للتغريدات وعلى كل منصات السوشيال ميديا.ونشرت شيرين مقطع فيديو كتبت عليه قريبًا، وهو البرنامج الذي سيكون عبارة عن تواصل بينها وبين جمهورها من خلال الإجابة على تساؤلات جمهورها، على أن تبدأ حلقاته قريبًا.وتعاقدت الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد "لحم غزال" للنجمة غادة عبدالرازق المقرر عرضه في رمضان المقبل مع المطربة شيرين عبدالوهاب لغناء تتر العمل، وتبدأ شيرين في تسجيل الأغنية الخاصة بالمسلسل خلال أيام.